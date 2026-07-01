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Paris 1900 Festival Musique à la Source Bourganeuf

samedi 8 août 2026 · Bourganeuf

Paris 1900 Festival Musique à la Source Bourganeuf

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Eglise Saint Jean-Baptiste
Ville
23400 Bourganeuf
Département
Creuse
Tarif

Bourganeuf

Paris 1900 Festival Musique à la Source

Eglise Saint Jean-Baptiste Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Paris 1900 par Camille Chopin et Héloïse Bertrand-Oleari.
Concert de chant et piano à l’église Saint Jean-Baptiste de Bourganeuf dans le cadre du Festival Musique à la Source.

Plus d’infos et réservations sur leur site www.festival-creuse.com

Vente des billets en ligne ou à l’office de tourisme de Ahun.   .

Eglise Saint Jean-Baptiste Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 

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English : Paris 1900 Festival Musique à la Source

L’événement Paris 1900 Festival Musique à la Source Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Creuse Sud Ouest

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