Informations pratiques

Bourganeuf

Paris 1900 Festival Musique à la Source

Eglise Saint Jean-Baptiste Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Paris 1900 par Camille Chopin et Héloïse Bertrand-Oleari.

Concert de chant et piano à l’église Saint Jean-Baptiste de Bourganeuf dans le cadre du Festival Musique à la Source.

Plus d’infos et réservations sur leur site www.festival-creuse.com

Vente des billets en ligne ou à l’office de tourisme de Ahun. .

Eglise Saint Jean-Baptiste Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93

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English : Paris 1900 Festival Musique à la Source

L’événement Paris 1900 Festival Musique à la Source Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Creuse Sud Ouest