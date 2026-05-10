Paris 19e : Atelier de Yoga en famille La Casa des Enfants Paris
Paris 19e : Atelier de Yoga en famille La Casa des Enfants Paris samedi 30 mai 2026.
La Casa des Enfants vous invite à explorer le Yoga à deux & plus.
Avec des postures adaptées, une écoute bienveillante et un environnement ludique, vous découvrirez tous les bienfaits et la richesse de la pratique du Yoga. Même si vous n’en avez jamais fait !
Postures,
jeux et respiration seront donc au rendez-vous pour passer un doux moment de
complicité en famille* ! Enfant à partir de 6 ans.
A vos tapis !
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Cet atelier est animé par Hannah Fontecchio, qui
anime les ateliers hebdomadaires de Yoga à La Casa.
*L’adulte peut être le papa ou la maman, mais aussi mami papi
tati tonton grande soeur/frère…
Un moment de partage parent/enfant dans la douceur et la bienveillance.
Le samedi 30 mai 2026
de 14h30 à 16h00
payant
En Binôme
1 enf/1 ad* > 35€
En Trinôme > 50€
A partir de 4 personnes > 17€ /adulte & 12€ / enfant
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00
La Casa des Enfants 11 allée Darius Milhaud 75019 Allée piétonne au croisement des rues Manin & CriméeParis
https://lacasadesenfants.fr/ +33140407360 lacasa.desenfants@gmail.com https://www.facebook.com/lacasadesenfants https://www.facebook.com/lacasadesenfants
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