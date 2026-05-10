Paris 19e : Atelier de Yoga en famille La Casa des Enfants Paris

La Casa des Enfants vous invite à explorer le Yoga à deux & plus.

Avec des postures adaptées, une écoute bienveillante et un environnement ludique, vous découvrirez tous les bienfaits et la richesse de la pratique du Yoga. Même si vous n’en avez jamais fait !

Postures,

jeux et respiration seront donc au rendez-vous pour passer un doux moment de

complicité en famille* ! Enfant à partir de 6 ans.

A vos tapis !

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Cet atelier est animé par Hannah Fontecchio, qui

anime les ateliers hebdomadaires de Yoga à La Casa.

*L’adulte peut être le papa ou la maman, mais aussi mami papi

tati tonton grande soeur/frère…

Un moment de partage parent/enfant dans la douceur et la bienveillance.

Le samedi 30 mai 2026

de 14h30 à 16h00

payant

En Binôme

1 enf/1 ad* > 35€

En Trinôme > 50€

A partir de 4 personnes > 17€ /adulte & 12€ / enfant

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00

La Casa des Enfants 11 allée Darius Milhaud 75019 Allée piétonne au croisement des rues Manin & CriméeParis

https://lacasadesenfants.fr/ +33140407360 lacasa.desenfants@gmail.com https://www.facebook.com/lacasadesenfants https://www.facebook.com/lacasadesenfants



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