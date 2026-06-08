Paris 20e Nature : Le Peuple Invisible du 20e Jardin de la Cité Aubry Paris

Et si la vie sauvage existait, juste là, au cœur de Paris ?À travers vingt grands panneaux photographiques, Thibault Noirot pousse la porte d’un Paris discret, celui des animaux qui partagent nos rues sans jamais demander leur place. Troglodyte mignon, renard de Ménilmontant, héron, hulotte au Père-Lachaise : autant de portraits d’une faune que l’on croise sans la voir.Chaque panneau associe ses images à un court texte naturaliste, et surtout à un QR code donnant accès à une bande sonore enregistrée sur place. L’exposition s’écoute autant qu’elle se regarde : une vraie promenade sonore au cœur du 20e.Après le Salon d’Honneur de la Mairie du 20e, l’exposition migre en plein air sur les grilles du Jardin de la Cité Aubry.

Exposition photo & sonore en plein air sur les grilles du Jardin de la Cité Aubry. Partez à la rencontre de la faune sauvage qui partage nos rues du 20e !

Le lundi 31 août 2026

de à

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-08T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-08-31T00:00:00+02:00_2026-08-31T23:59:00+02:00

Jardin de la Cité Aubry Cité Aubry 75020 Paris

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