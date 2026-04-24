PARIS BARBES TEL AVIV COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse
PARIS BARBES TEL AVIV COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse jeudi 11 juin 2026.
PARIS BARBES TEL AVIV Début : 2026-06-11 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVAUR 31500 Toulouse 31
À voir aussi à Toulouse (31)
- Rencontre: Lire L’ivresse, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 24 avril 2026
- Copropriété – Visite d’une copropriété rénovée, Copro les Potiers, Toulouse 24 avril 2026
- HÉRAUT & HÉRALDIQUES LE MONDE DES ARMOIRIES COUVENT DES JACOBINS Toulouse 24 avril 2026
- Soirée Hong Sang-soo, Le Cratère, Toulouse 24 avril 2026
- La Caméra de Claire / Rencontre avec Emmanuel Cano, Le Cratère, Toulouse 24 avril 2026