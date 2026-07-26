UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Paris Design Week : Cintres et paravents, un vestiaire mobile à la Caserne des Minimes Caserne des Minimes Paris

jeudi 10 septembre 2026 · Caserne des Minimes · Paris

Paris Design Week : Cintres et paravents, un vestiaire mobile à la Caserne des Minimes Caserne des Minimes Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Caserne des Minimes
Adresse
3 rue Saint Gilles
Ville
75003 Paris
Département
Paris

L’artiste Marie-Ange
Guilleminot a été invitée par la de Société Choletaise de Fabrication (SCF) a
revisité trois objets pour la Paris Design Week 2026 : des cintres classiques,
des cintres pliables et des paravents qui seront habillés de tresses issues de
fin de production d’accessoires textiles.

Dans une installation
extérieure imaginée par l’artiste, les cintres vont survoler la cour de la
caserne des Minimes, passant d’arbres en arbres.

Une structure en bois permettra
de présenter les paravents et les cintres réalisés par Made by bobine, en
mettant en avant l’upcycling et l’accès au travail aux personnes en situation
de handicap.

Venez découvrir l’exposition gratuite de Marie-Ange Guilleminot « Cintres et Paravents, un vestiaire mobile » à la Caserne des Minimes à l’occasion de la Paris Design Week.
Du jeudi 10 septembre 2026 au samedi 19 septembre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 00h00 à 00h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T03:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T00:00:00+02:00_2026-09-10T00:00:00+02:00;2026-09-11T00:00:00+02:00_2026-09-11T00:00:00+02:00;2026-09-12T00:00:00+02:00_2026-09-12T00:00:00+02:00;2026-09-13T00:00:00+02:00_2026-09-13T00:00:00+02:00;2026-09-14T00:00:00+02:00_2026-09-14T00:00:00+02:00;2026-09-15T00:00:00+02:00_2026-09-15T00:00:00+02:00;2026-09-16T00:00:00+02:00_2026-09-16T00:00:00+02:00;2026-09-17T00:00:00+02:00_2026-09-17T00:00:00+02:00;2026-09-18T00:00:00+02:00_2026-09-18T00:00:00+02:00;2026-09-19T00:00:00+02:00_2026-09-19T00:00:00+02:00

Caserne des Minimes 3 rue Saint Gilles  75003 Paris


Afficher la carte du lieu Caserne des Minimes et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)