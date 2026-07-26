Paris Design Week : Cintres et paravents, un vestiaire mobile à la Caserne des Minimes Caserne des Minimes Paris

Informations pratiques

L’artiste Marie-Ange

Guilleminot a été invitée par la de Société Choletaise de Fabrication (SCF) a

revisité trois objets pour la Paris Design Week 2026 : des cintres classiques,

des cintres pliables et des paravents qui seront habillés de tresses issues de

fin de production d’accessoires textiles.

Dans une installation

extérieure imaginée par l’artiste, les cintres vont survoler la cour de la

caserne des Minimes, passant d’arbres en arbres.

Une structure en bois permettra

de présenter les paravents et les cintres réalisés par Made by bobine, en

mettant en avant l’upcycling et l’accès au travail aux personnes en situation

de handicap.

Venez découvrir l’exposition gratuite de Marie-Ange Guilleminot « Cintres et Paravents, un vestiaire mobile » à la Caserne des Minimes à l’occasion de la Paris Design Week.

Du jeudi 10 septembre 2026 au samedi 19 septembre 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 00h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T03:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T00:00:00+02:00_2026-09-10T00:00:00+02:00;2026-09-11T00:00:00+02:00_2026-09-11T00:00:00+02:00;2026-09-12T00:00:00+02:00_2026-09-12T00:00:00+02:00;2026-09-13T00:00:00+02:00_2026-09-13T00:00:00+02:00;2026-09-14T00:00:00+02:00_2026-09-14T00:00:00+02:00;2026-09-15T00:00:00+02:00_2026-09-15T00:00:00+02:00;2026-09-16T00:00:00+02:00_2026-09-16T00:00:00+02:00;2026-09-17T00:00:00+02:00_2026-09-17T00:00:00+02:00;2026-09-18T00:00:00+02:00_2026-09-18T00:00:00+02:00;2026-09-19T00:00:00+02:00_2026-09-19T00:00:00+02:00

Caserne des Minimes 3 rue Saint Gilles 75003 Paris



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