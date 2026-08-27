Paris Design Week : le tabouret de bar entre forme et usage Espace Brownstone Paris

Informations pratiques

Imaginée par les designers Athime de Crécy et Quentin Frichet, BAR STOOL investit l’espace Brownstone, au cœur du Marais du 10 au 19 septembre.

Pensé comme un espace à vivre, BAR STOOL invite chacun à prendre place et à utiliser librement les tabourets exposés. Le mobilier retrouve ainsi sa fonction première, faisant de l’exposition un espace de convivialité structuré par l’usage et l’expérience collective.

Une exposition qui donne à voir et à expérimenter une diversité d’approches, de techniques et d’écritures du design contemporain, entre fonctionnalité, recherche plastique et économie de moyens et de ressources.

Designers participant·es AC/AL, Arthur Desmet, Athime de Crécy, Camille Donias, Claire Lavabre, CLUZEL / PLUCHON, CPRV, Denise Merlette, Florent Mardio, Formel Studio, François Lafortune, Guillaume Bloget, Guillaume Gindrat, Gini Moynier, Giuseppe Formica, Hugo Chaffiotte, Camille Viallet & Théo Leclercq, Marine Quéré, Paul Tubiana, Quentin Frichet, Romain Sillon & Clara Ormières, Sacha Parent, Valentine Tiraboschi, Sara de Campos, Thelonious Goupil, Tobias Brunner et WINT Design Lab.

À l’occasion de Paris Design Week, l’exposition BAR STOOL réunit une trentaine designers français·es et européen·nes autour d’un même objet, le tabouret de bar.

Le jeudi 10 septembre 2026

de 18h00 à 22h00

Du vendredi 11 septembre 2026 au samedi 19 septembre 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T18:00:00+02:00_2026-09-10T22:00:00+02:00;2026-09-11T14:00:00+02:00_2026-09-11T18:00:00+02:00;2026-09-12T14:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00;2026-09-13T14:00:00+02:00_2026-09-13T18:00:00+02:00;2026-09-14T14:00:00+02:00_2026-09-14T18:00:00+02:00;2026-09-15T14:00:00+02:00_2026-09-15T18:00:00+02:00;2026-09-16T14:00:00+02:00_2026-09-16T18:00:00+02:00;2026-09-17T14:00:00+02:00_2026-09-17T18:00:00+02:00;2026-09-18T14:00:00+02:00_2026-09-18T18:00:00+02:00;2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00

Espace Brownstone 26 Rue Saint-Gilles 75003 Paris

bar.stool.expo@gmail.com



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