Paris Design Week : Paris la Boutique à l’heure de la Paris Design Week Paris La Boutique Paris
jeudi 10 septembre 2026 · Paris La Boutique · Paris
Informations pratiques
À l’occasion de la Paris Design Week, la boutique officielle de la Ville de Paris propose une exposition d’objets design avec notamment :
Laure Philippe (luminaire)
Edith Théret (luminaires et vitraux)
Elise Foin (vases)
Studio Léonce (meuble)
AS Bronze (objets de la table en bronze)
Wilfried Becret (luminaire)
Jihyun Seo (objets en céramique)
Bom Céramique – Mélissa Paskiewcz (luminaire)
Pascal Bris (meuble)
Paris La Boutique
29 rue de Rivoli, 75004 Paris
Du jeudi 10 septembre au samedi 3 octobre
À l’occasion de la Paris Design Week, le label
Fabriqué à Paris sera mis à l’honneur à la boutique
officielle de la Ville de Paris
Du jeudi 10 septembre 2026 au samedi 03 octobre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 10h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T13:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T10:00:00+02:00_2026-09-10T19:00:00+02:00;2026-09-11T10:00:00+02:00_2026-09-11T19:00:00+02:00;2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T19:00:00+02:00;2026-09-14T10:00:00+02:00_2026-09-14T19:00:00+02:00;2026-09-15T10:00:00+02:00_2026-09-15T19:00:00+02:00;2026-09-16T10:00:00+02:00_2026-09-16T19:00:00+02:00;2026-09-17T10:00:00+02:00_2026-09-17T19:00:00+02:00;2026-09-18T10:00:00+02:00_2026-09-18T19:00:00+02:00;2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-21T10:00:00+02:00_2026-09-21T19:00:00+02:00;2026-09-22T10:00:00+02:00_2026-09-22T19:00:00+02:00;2026-09-23T10:00:00+02:00_2026-09-23T19:00:00+02:00;2026-09-24T10:00:00+02:00_2026-09-24T19:00:00+02:00;2026-09-25T10:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-28T10:00:00+02:00_2026-09-28T19:00:00+02:00;2026-09-29T10:00:00+02:00_2026-09-29T19:00:00+02:00;2026-09-30T10:00:00+02:00_2026-09-30T19:00:00+02:00;2026-10-01T10:00:00+02:00_2026-10-01T19:00:00+02:00;2026-10-02T10:00:00+02:00_2026-10-02T19:00:00+02:00;2026-10-03T10:00:00+02:00_2026-10-03T19:00:00+02:00
Paris La Boutique 29 rue de Rivoli 75004 Paris
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