Paris Design Week : PICNIC par le studio CLUZEL PLUCHON Cour de l’hôtel d’Albret Paris
jeudi 10 septembre 2026 · Cour de l’hôtel d’Albret · Paris
Informations pratiques
La démarche du studio CLUZEL PLUCHON, fondé par les designers Sébastien Cluzel et Morgane Pluchon, s’applique à créer des moments de vie autour d’objets du quotidien en questionnant leur usage ainsi que leur mode de production. Conçue en collaboration avec l’entreprise Guyon, la collection de mobilier urbain GIER, à la fois fonctionnel et accueillant, incite à repenser l’espace public et à préserver nos ressources actuelles.
Située dans la cour de l’hôtel d’Albret au cœur du Marais, l’installation PICNIC sera composée d’une grande table courbée dévoilant de manière ludique les caractéristiques de la gamme GIER. Invité à prendre place, le public pourra ainsi découvrir l’esthétique épurée du studio CLUZEL PLUCHON, au sein de ce site historique abritant la direction des affaires culturelles de la Ville de Paris.
Informations pratiques :
Cour de l’hôtel d’Albret
31 rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris
Entrée libre de 10h à 19h du jeudi 10 septembre au samedi 19 septembre 2026
Lors de la Paris Design Week , le studio CLUZEL/PLUCHON installera une table XXL autour de laquelle le public sera invité à prendre place.
Du jeudi 10 septembre 2026 au samedi 19 septembre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 10h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T10:00:00+02:00_2026-09-10T19:00:00+02:00;2026-09-11T10:00:00+02:00_2026-09-11T19:00:00+02:00;2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T19:00:00+02:00;2026-09-13T10:00:00+02:00_2026-09-13T19:00:00+02:00;2026-09-14T10:00:00+02:00_2026-09-14T19:00:00+02:00;2026-09-15T10:00:00+02:00_2026-09-15T19:00:00+02:00;2026-09-16T10:00:00+02:00_2026-09-16T19:00:00+02:00;2026-09-17T10:00:00+02:00_2026-09-17T19:00:00+02:00;2026-09-18T10:00:00+02:00_2026-09-18T19:00:00+02:00;2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00
Cour de l’hôtel d’Albret 31 rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris
https://cluzelpluchon.com/
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