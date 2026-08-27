Paris Design week : Produire en quantité sans faire de dégâts ? Centre culturel suisse Paris Paris

Informations pratiques

Peut-on produire en quantité sans faire de dégâts pour notre environnement et celles et ceux qui l’habitent ? Autour de cet enjeu central pour nos sociétés contemporaines, l’atelier de scénographie Athem, l’atelier d’insertion de production d’objets créatifs en réemploi Fabrique Pointcarré, et le CCS proposent de dialoguer comment ce questionnement peut animer les pratiques des designers et des ateliers de production. Rencontre avec :

Rencontre avec :

François Azambour – designer

Sébastien Zoot – CEO de Peugeot saveur

Gini Moynier – design textile et scénographie

Marco Renna – designer du projet LEFT (L)OVER

Elie Preveral – directeur de la Fabrique Pointcarré

Peut-on produire en quantité sans faire de dégâts pour notre environnement et celles et ceux qui l’habitent ? Une rencontre dans le cadre de la Paris Design Week.

Le vendredi 11 septembre 2026

de 19h00 à 20h15

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-11T23:15:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T19:00:00+02:00_2026-09-11T20:15:00+02:00

Centre culturel suisse Paris 32 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

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