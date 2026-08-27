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Paris Design week : Produire en quantité sans faire de dégâts ? Centre culturel suisse Paris Paris

vendredi 11 septembre 2026 · Centre culturel suisse Paris · Paris

Paris Design week : Produire en quantité sans faire de dégâts ? Centre culturel suisse Paris Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Centre culturel suisse Paris
Adresse
32 rue des Francs-Bourgeois
Ville
75003 Paris
Département
Paris

Peut-on produire en quantité sans faire de dégâts pour notre environnement et celles et ceux qui l’habitent ? Autour de cet enjeu central pour nos sociétés contemporaines, l’atelier de scénographie Athem, l’atelier d’insertion de production d’objets créatifs en réemploi Fabrique Pointcarré, et le CCS proposent de dialoguer comment ce questionnement peut animer les pratiques des designers et des ateliers de production. Rencontre avec :

Rencontre avec :
François Azambour – designer
Sébastien Zoot – CEO de Peugeot saveur
Gini Moynier – design textile et scénographie
Marco Renna – designer du projet LEFT (L)OVER
Elie Preveral – directeur de la Fabrique Pointcarré

Peut-on produire en quantité sans faire de dégâts pour notre environnement et celles et ceux qui l’habitent ? Une rencontre dans le cadre de la Paris Design Week.
Le vendredi 11 septembre 2026
de 19h00 à 20h15
gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-11T23:15:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T19:00:00+02:00_2026-09-11T20:15:00+02:00

Centre culturel suisse Paris 32 rue des Francs-Bourgeois  75003 Paris
https://ccsparis.com/evenements/produire-en-quantite-sans-faire-de-degats https://www.facebook.com/ccsparis https://www.facebook.com/ccsparis


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