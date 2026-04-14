Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

, Paris Expo Porte de Versailles, Paris

, Paris Expo Porte de Versailles, Paris

, Paris Expo Porte de Versailles, Paris mardi 1 septembre 2026.

Lieu : Paris Expo Porte de Versailles

Adresse : Place De La Porte De Versailles, Paris

Ville : 75015 Paris

Département : Paris

Début : mardi 1 septembre 2026

Fin : mardi 1 septembre 2026

Mardi 1 septembre, 09h00 Paris Expo Porte de Versailles Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-01T09:00:00+02:00 – 2026-09-01T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-01T09:00:00+02:00 – 2026-09-01T18:00:00+02:00

Paris Expo Porte de Versailles Place De La Porte De Versailles, Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.trustech-event.com/en »}]

TRUSTECH

À voir aussi à Paris (Paris)