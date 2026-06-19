Paris Latino Le Melville Paris
Paris Latino Le Melville Paris dimanche 12 juillet 2026.
Salsa caliente avec le Quatuor Paris Latino dans l’écrin du Melville ! Ce jeudi, le restaurant gastronomique club de Jazz se fait latino pour une soirée festive au son de salsa et de rythmes cubain. Le Quaturo Paris Latino, avec José Palomo (chant et Guitare), Guillermo Benavides (chant et contrebass), Manuel Anoyvega (chant et Piano) et Guillaume Naturel (Saxo) viennet faire vibrer les bois et velour du Melville. Ca va swinguer !
José Palomo : chant, percussions – Lead
Guillermo Benavides : contrebasse
Guillaume Naturel : sax
Manuel Anoy : piano
Une soirée salsa électrique au Melville avec le Quatuor Paris Latino ! Au menu : rythmes cubains et festins sonores, prêts à faire danser les coeurs et les corps. Ça va swinguer !
Le samedi 11 juillet 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-12T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-12T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-11T21:00:00+02:00_2026-07-11T23:30:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5991
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