Paris Latino Le Melville Paris

Salsa caliente avec le Quatuor Paris Latino dans l’écrin du Melville ! Ce jeudi, le restaurant gastronomique club de Jazz se fait latino pour une soirée festive au son de salsa et de rythmes cubain. Le Quaturo Paris Latino, avec José Palomo (chant et Guitare), Guillermo Benavides (chant et contrebass), Manuel Anoyvega (chant et Piano) et Guillaume Naturel (Saxo) viennet faire vibrer les bois et velour du Melville. Ca va swinguer !

José Palomo : chant, percussions – Lead

Guillermo Benavides : contrebasse

Guillaume Naturel : sax

Manuel Anoy : piano

Une soirée salsa électrique au Melville avec le Quatuor Paris Latino ! Au menu : rythmes cubains et festins sonores, prêts à faire danser les coeurs et les corps. Ça va swinguer !

Le samedi 11 juillet 2026

de 21h00 à 23h30

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-12T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-12T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-11T21:00:00+02:00_2026-07-11T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5991



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