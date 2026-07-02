Paris Match Hors Champ, expérience immersive, Espace Bouloi, Paris

Informations pratiques

Paris Match Hors Champ, expérience immersive 16 – 27 décembre Espace Bouloi Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T09:30:00+01:00 – 2026-12-16T18:30:00+01:00

Fin : 2026-12-27T09:30:00+01:00 – 2026-12-27T18:30:00+01:00

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, Paris Match dévoile les coulisses de ses photos les plus mythiques dans un événement immersif : PARIS MATCH, HORS CHAMP qui invite le public non pas à regarder une image, mais à entrer dans son histoire et son récit.

On avance dans cette expérience, au gré des salles, comme dans un film qui aurait été mis sur pause : on contourne la photo connue, on découvre les décors, la foule coupée du cadre, la complicité inattendue d’une célébrité, les voix et les sons. On observe les variations d’une pose, les tentatives, les ratés, les instants de grâce. On entre également dans les rouages de la rédaction de Paris Match : les discussions autour sur des séries de photo, les paris osés, les clichés jamais diffusés, et conservés précieusement …

Une réponse aux attentes des visiteurs : comprendre comment une image naît, d’où elle vient, saisir pourquoi elle marque, découvrir ce qu’elle ne dit pas, ce qu’elle cache, ce qu’elle détourne, se rapprocher de celles et ceux qui peuplent nos pages, sentir la distance se dissoudre et pénétrer de l’autre côté.

Avec PARIS MATCH, HORS CHAMP, le magazine ouvre sa mémoire visuelle comme on entrouvre un journal intime : avec pudeur, avec fierté, et avec l’idée que le vrai récit ne tient jamais uniquement dans l’image même, mais dans tout ce qui l’entoure.

Espace Bouloi 4 rue bouloi, 75001 Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, Paris Match dévoile les coulisses de ses photos les plus mythiques dans un événement immersif : PARIS MATCH, HORS CHAMP qui invite le public non pas à…

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