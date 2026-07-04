Paris Plages au parc Rives-de-Seine Parc Rives-de-Seine Paris

Informations pratiques

Paris Plages revient sur son

site historique parc Rives-de-Seine et

accueillera les visiteurs et visiteuses qui pourront profiter d’animations

sportives et culturelles. Au programme : pétanques, baby-foot, cours de sport, club enfants, etc.

Métamorphosé en véritable cité balnéaire, le parc Rives-de-Seine invite au farniente sur des transats et propose de nombreuses activités gratuites qui raviront petits et grands.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T21:30:00+02:00

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Parc Rives-de-Seine Parc Rives-de-Seine 75004 Entre le Pont Neuf et le Pont au ChangeParis

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