Paris – Roma : une semaine pour écrire à vos connaissances à Rome Paris La Boutique Paris jeudi 2 juillet 2026.

À l’occasion du 70e anniversaire du jumelage entre Paris et Rome, et dans le cadre du festival du cinéma Dolce Vita sur Seine, Paris La Boutique vous invite, du 2 au 6 juillet, à participer à une animation autour de la carte postale. Vous êtes invités à écrire un mot à vos proches, en France comme en Italie, et à l’envoyer grâce à des timbres collectors Paris–Roma mis gratuitement à disposition sur place.

Cette animation s’inscrit dans la programmation culturelle célébrant le jumelage Paris–Roma, dans le prolongement des événements organisés à Rome et à Paris depuis janvier 2026. Elle se déploie dans le cadre de Dolce Vita sur Seine, festival partenaire de cette célébration, qui se tiendra du 2 au 6 juillet et proposera des projections en plein air, des spectacles, de musique et des moments festifs dans un cadre unique.

A vos plumes !

Une animation de cartes postales sera organisée à la boutique de l’Hôtel de Ville, du 2 au 6 juillet, pendant le festival Dolce Vita, pour célébrer le jumelage Paris–Rome. Les visiteurs pourront écrire et envoyer gratuitement des messages grâce à des timbres collectors.

Du jeudi 02 juillet 2026 au lundi 06 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-07T01:59:59+02:00

Date(s) :

Paris La Boutique 29 rue de Rivoli 75004 Paris



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