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Paris sport dimanche : marche nordique et renforcement musculaire au gymnase Garancière Gymnase Garancière PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Garancière · PARIS

Paris sport dimanche : marche nordique et renforcement musculaire au gymnase Garancière Gymnase Garancière PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Garancière
Adresse
17 rue garancière
Ville
75006 PARIS
Département
Paris

Avant votre brunch ou votre déjeuner du dimanche, une brève session sportive est recommandée !
Paris Sport Dimanches est ouvert à tou·te·s que vous veniez
seul·e, en groupe ou en famille. L’accès est gratuit et ne nécessite
aucune inscription préalable. Rendez-vous simplement à l’un des points
de rassemblement pour une séance sportive de deux heures, de 10h à 12h, le dimanche.

  • A savoir : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur.
  • Capacité d’accueil : 15 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Dimanche Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Garancière 17 rue garancière  75006 PARIS


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