Paris sport dimanche : marche nordique et renforcement musculaire au gymnase Garancière Gymnase Garancière PARIS

Informations pratiques

Avant votre brunch ou votre déjeuner du dimanche, une brève session sportive est recommandée !

Paris Sport Dimanches est ouvert à tou·te·s que vous veniez

seul·e, en groupe ou en famille. L’accès est gratuit et ne nécessite

aucune inscription préalable. Rendez-vous simplement à l’un des points

de rassemblement pour une séance sportive de deux heures, de 10h à 12h, le dimanche.

A savoir : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur.

venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur. Capacité d’accueil : 15 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Dimanche Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Garancière 17 rue garancière 75006 PARIS



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