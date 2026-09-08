Paris sport dimanche : marche nordique et renforcement musculaire au gymnase Garancière Gymnase Garancière PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Garancière · PARIS
Informations pratiques
Avant votre brunch ou votre déjeuner du dimanche, une brève session sportive est recommandée !
Paris Sport Dimanches est ouvert à tou·te·s que vous veniez
seul·e, en groupe ou en famille. L’accès est gratuit et ne nécessite
aucune inscription préalable. Rendez-vous simplement à l’un des points
de rassemblement pour une séance sportive de deux heures, de 10h à 12h, le dimanche.
- A savoir : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur.
- Capacité d’accueil : 15 personnes
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Dimanche Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Gymnase Garancière 17 rue garancière 75006 PARIS
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