Paris sport dimanches : badminton et tennis de table au gymnase Le Stadium Gymnase Le Stadium Paris
dimanche 27 septembre 2026 · Gymnase Le Stadium · Paris
Informations pratiques
Venez suivre aux activités badminton et tennis de table tous les dimanches au stadium dans le 13e arrondissement. Les éducateur·trice·s sportif·ve·s de la Ville de Paris vous attendent !
Jour et horaires
Dimanche : 09h à 12h
Capacité d’accueil : 50 personnes
Conseil : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur.
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Dimanche Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris
Paris Sport Dimanches, c’est toute l’année l’occasion de pratiquer du sport gratuitement, sans inscription, dans des centres sportifs, des parcs et sur des places de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
dimanche
de 09h00 à 12h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T12:00:00+02:00
fin : 2027-07-04T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T09:00:00+02:00_2026-09-27T12:00:00+02:00;2026-10-04T09:00:00+02:00_2026-10-04T12:00:00+02:00;2026-10-11T09:00:00+02:00_2026-10-11T12:00:00+02:00;2026-10-18T09:00:00+02:00_2026-10-18T12:00:00+02:00;2026-10-25T09:00:00+02:00_2026-10-25T12:00:00+02:00;2026-11-01T09:00:00+02:00_2026-11-01T12:00:00+02:00;2026-11-08T09:00:00+02:00_2026-11-08T12:00:00+02:00;2026-11-15T09:00:00+02:00_2026-11-15T12:00:00+02:00;2026-11-22T09:00:00+02:00_2026-11-22T12:00:00+02:00;2026-11-29T09:00:00+02:00_2026-11-29T12:00:00+02:00;2026-12-06T09:00:00+02:00_2026-12-06T12:00:00+02:00;2026-12-13T09:00:00+02:00_2026-12-13T12:00:00+02:00;2026-12-20T09:00:00+02:00_2026-12-20T12:00:00+02:00;2026-12-27T09:00:00+02:00_2026-12-27T12:00:00+02:00;2027-01-03T09:00:00+02:00_2027-01-03T12:00:00+02:00;2027-01-10T09:00:00+02:00_2027-01-10T12:00:00+02:00;2027-01-17T09:00:00+02:00_2027-01-17T12:00:00+02:00;2027-01-24T09:00:00+02:00_2027-01-24T12:00:00+02:00;2027-01-31T09:00:00+02:00_2027-01-31T12:00:00+02:00;2027-02-07T09:00:00+02:00_2027-02-07T12:00:00+02:00;2027-02-14T09:00:00+02:00_2027-02-14T12:00:00+02:00;2027-02-21T09:00:00+02:00_2027-02-21T12:00:00+02:00;2027-02-28T09:00:00+02:00_2027-02-28T12:00:00+02:00;2027-03-07T09:00:00+02:00_2027-03-07T12:00:00+02:00;2027-03-14T09:00:00+02:00_2027-03-14T12:00:00+02:00;2027-03-21T09:00:00+02:00_2027-03-21T12:00:00+02:00;2027-03-28T09:00:00+02:00_2027-03-28T12:00:00+02:00;2027-04-04T09:00:00+02:00_2027-04-04T12:00:00+02:00;2027-04-11T09:00:00+02:00_2027-04-11T12:00:00+02:00;2027-04-18T09:00:00+02:00_2027-04-18T12:00:00+02:00;2027-04-25T09:00:00+02:00_2027-04-25T12:00:00+02:00;2027-05-02T09:00:00+02:00_2027-05-02T12:00:00+02:00;2027-05-09T09:00:00+02:00_2027-05-09T12:00:00+02:00;2027-05-16T09:00:00+02:00_2027-05-16T12:00:00+02:00;2027-05-23T09:00:00+02:00_2027-05-23T12:00:00+02:00;2027-05-30T09:00:00+02:00_2027-05-30T12:00:00+02:00;2027-06-06T09:00:00+02:00_2027-06-06T12:00:00+02:00;2027-06-13T09:00:00+02:00_2027-06-13T12:00:00+02:00;2027-06-20T09:00:00+02:00_2027-06-20T12:00:00+02:00;2027-06-27T09:00:00+02:00_2027-06-27T12:00:00+02:00;2027-07-04T09:00:00+02:00_2027-07-04T12:00:00+02:00
Gymnase Le Stadium 66 avenue d’Ivry 75013 Paris
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