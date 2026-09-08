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Paris sport dimanches : badminton et tennis de table au gymnase Le Stadium Gymnase Le Stadium Paris

dimanche 27 septembre 2026 · Gymnase Le Stadium · Paris

Paris sport dimanches : badminton et tennis de table au gymnase Le Stadium Gymnase Le Stadium Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 4 juillet 2027
Lieu
Gymnase Le Stadium
Adresse
66 avenue d'Ivry
Ville
75013 Paris
Département
Paris

Venez suivre aux activités badminton et tennis de table tous les dimanches au stadium dans le 13e arrondissement. Les éducateur·trice·s sportif·ve·s de la Ville de Paris vous attendent !

Jour et horaires

Dimanche : 09h à 12h

Capacité d’accueil : 50 personnes

Conseil : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur.

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Dimanche Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Paris Sport Dimanches, c’est toute l’année l’occasion de pratiquer du sport gratuitement, sans inscription, dans des centres sportifs, des parcs et sur des places de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
dimanche
de 09h00 à 12h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T12:00:00+02:00
fin : 2027-07-04T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T09:00:00+02:00_2026-09-27T12:00:00+02:00;2026-10-04T09:00:00+02:00_2026-10-04T12:00:00+02:00;2026-10-11T09:00:00+02:00_2026-10-11T12:00:00+02:00;2026-10-18T09:00:00+02:00_2026-10-18T12:00:00+02:00;2026-10-25T09:00:00+02:00_2026-10-25T12:00:00+02:00;2026-11-01T09:00:00+02:00_2026-11-01T12:00:00+02:00;2026-11-08T09:00:00+02:00_2026-11-08T12:00:00+02:00;2026-11-15T09:00:00+02:00_2026-11-15T12:00:00+02:00;2026-11-22T09:00:00+02:00_2026-11-22T12:00:00+02:00;2026-11-29T09:00:00+02:00_2026-11-29T12:00:00+02:00;2026-12-06T09:00:00+02:00_2026-12-06T12:00:00+02:00;2026-12-13T09:00:00+02:00_2026-12-13T12:00:00+02:00;2026-12-20T09:00:00+02:00_2026-12-20T12:00:00+02:00;2026-12-27T09:00:00+02:00_2026-12-27T12:00:00+02:00;2027-01-03T09:00:00+02:00_2027-01-03T12:00:00+02:00;2027-01-10T09:00:00+02:00_2027-01-10T12:00:00+02:00;2027-01-17T09:00:00+02:00_2027-01-17T12:00:00+02:00;2027-01-24T09:00:00+02:00_2027-01-24T12:00:00+02:00;2027-01-31T09:00:00+02:00_2027-01-31T12:00:00+02:00;2027-02-07T09:00:00+02:00_2027-02-07T12:00:00+02:00;2027-02-14T09:00:00+02:00_2027-02-14T12:00:00+02:00;2027-02-21T09:00:00+02:00_2027-02-21T12:00:00+02:00;2027-02-28T09:00:00+02:00_2027-02-28T12:00:00+02:00;2027-03-07T09:00:00+02:00_2027-03-07T12:00:00+02:00;2027-03-14T09:00:00+02:00_2027-03-14T12:00:00+02:00;2027-03-21T09:00:00+02:00_2027-03-21T12:00:00+02:00;2027-03-28T09:00:00+02:00_2027-03-28T12:00:00+02:00;2027-04-04T09:00:00+02:00_2027-04-04T12:00:00+02:00;2027-04-11T09:00:00+02:00_2027-04-11T12:00:00+02:00;2027-04-18T09:00:00+02:00_2027-04-18T12:00:00+02:00;2027-04-25T09:00:00+02:00_2027-04-25T12:00:00+02:00;2027-05-02T09:00:00+02:00_2027-05-02T12:00:00+02:00;2027-05-09T09:00:00+02:00_2027-05-09T12:00:00+02:00;2027-05-16T09:00:00+02:00_2027-05-16T12:00:00+02:00;2027-05-23T09:00:00+02:00_2027-05-23T12:00:00+02:00;2027-05-30T09:00:00+02:00_2027-05-30T12:00:00+02:00;2027-06-06T09:00:00+02:00_2027-06-06T12:00:00+02:00;2027-06-13T09:00:00+02:00_2027-06-13T12:00:00+02:00;2027-06-20T09:00:00+02:00_2027-06-20T12:00:00+02:00;2027-06-27T09:00:00+02:00_2027-06-27T12:00:00+02:00;2027-07-04T09:00:00+02:00_2027-07-04T12:00:00+02:00

Gymnase Le Stadium 66 avenue d’Ivry  75013 Paris


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