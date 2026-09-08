Paris sport dimanches : renforcement musculaire / course à pied au centre sportif Maryse Hilsz Centre sportif Maryse Hilsz PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Centre sportif Maryse Hilsz · PARIS
Informations pratiques
Avant votre brunch ou votre déjeuner du dimanche, une brève session sportive est recommandée !
Paris Sport Dimanches est ouvert à tous que vous veniez
seul, en groupe ou en famille. L’accès est gratuit et ne nécessite
aucune inscription préalable. Rendez-vous simplement à l’un des points
de rassemblement pour une séance sportive de deux heures, de 10h à 12h, le dimanche.
Venez suivre des cours de renforcement musculaire et de course à pied au centre sportif Centre sportif Maryse Hilsz, 34 rue Maryse Hilsz, Paris 20e
Conseil : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur.
Horaires
Tous les dimanches : 09h00-10h30 et 10h30-12h00
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Dimanche Ici
Paris Sport Dimanches, c’est tout l’été l’occasion de pratiquer du sport gratuitement en extérieur, tous les dimanches matins, à 10H, dans les 4 coins de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centre sportif Maryse Hilsz 34 rue Maryse Hilsz 75020 PARIS
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