Paris sport dimanches : tennis de table et badminton aux Arènes de Lutèce Arènes de Lutèce Paris
dimanche 27 septembre 2026 · Arènes de Lutèce · Paris
Informations pratiques
Avant votre brunch ou votre déjeuner du dimanche, une brève session sportive est recommandée !
Paris Sport Dimanches est ouvert à tou·te·s que vous veniez
seul·e, en groupe ou en famille. L’accès est gratuit et ne nécessite
aucune inscription préalable. Rendez-vous simplement à l’un des points
de rassemblement pour une séance sportive de deux heures, de 10h à 12h, le dimanche.
Venez suivre des Cours de Ping-Pong et de Badminton aux Arènes de Lutèce, 4 rue des Arènes – Paris 5ème
- A savoir : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur.
- Capacité d’accueil : 20 personnes
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Dimanche Ici
Paris Sport Dimanches, c’est l’occasion de pratiquer du sport gratuitement en extérieur, tous les dimanches matins, à 10H, dans les 4 coins de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
dimanche
de 10h00 à 12h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T13:00:00+02:00
fin : 2027-07-04T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T10:00:00+02:00_2026-09-27T12:00:00+02:00;2026-10-04T10:00:00+02:00_2026-10-04T12:00:00+02:00;2026-10-11T10:00:00+02:00_2026-10-11T12:00:00+02:00;2026-10-18T10:00:00+02:00_2026-10-18T12:00:00+02:00;2026-10-25T10:00:00+02:00_2026-10-25T12:00:00+02:00;2026-11-01T10:00:00+02:00_2026-11-01T12:00:00+02:00;2026-11-08T10:00:00+02:00_2026-11-08T12:00:00+02:00;2026-11-15T10:00:00+02:00_2026-11-15T12:00:00+02:00;2026-11-22T10:00:00+02:00_2026-11-22T12:00:00+02:00;2026-11-29T10:00:00+02:00_2026-11-29T12:00:00+02:00;2026-12-06T10:00:00+02:00_2026-12-06T12:00:00+02:00;2026-12-13T10:00:00+02:00_2026-12-13T12:00:00+02:00;2026-12-20T10:00:00+02:00_2026-12-20T12:00:00+02:00;2026-12-27T10:00:00+02:00_2026-12-27T12:00:00+02:00;2027-01-03T10:00:00+02:00_2027-01-03T12:00:00+02:00;2027-01-10T10:00:00+02:00_2027-01-10T12:00:00+02:00;2027-01-17T10:00:00+02:00_2027-01-17T12:00:00+02:00;2027-01-24T10:00:00+02:00_2027-01-24T12:00:00+02:00;2027-01-31T10:00:00+02:00_2027-01-31T12:00:00+02:00;2027-02-07T10:00:00+02:00_2027-02-07T12:00:00+02:00;2027-02-14T10:00:00+02:00_2027-02-14T12:00:00+02:00;2027-02-21T10:00:00+02:00_2027-02-21T12:00:00+02:00;2027-02-28T10:00:00+02:00_2027-02-28T12:00:00+02:00;2027-03-07T10:00:00+02:00_2027-03-07T12:00:00+02:00;2027-03-14T10:00:00+02:00_2027-03-14T12:00:00+02:00;2027-03-21T10:00:00+02:00_2027-03-21T12:00:00+02:00;2027-03-28T10:00:00+02:00_2027-03-28T12:00:00+02:00;2027-04-04T10:00:00+02:00_2027-04-04T12:00:00+02:00;2027-04-11T10:00:00+02:00_2027-04-11T12:00:00+02:00;2027-04-18T10:00:00+02:00_2027-04-18T12:00:00+02:00;2027-04-25T10:00:00+02:00_2027-04-25T12:00:00+02:00;2027-05-02T10:00:00+02:00_2027-05-02T12:00:00+02:00;2027-05-09T10:00:00+02:00_2027-05-09T12:00:00+02:00;2027-05-16T10:00:00+02:00_2027-05-16T12:00:00+02:00;2027-05-23T10:00:00+02:00_2027-05-23T12:00:00+02:00;2027-05-30T10:00:00+02:00_2027-05-30T12:00:00+02:00;2027-06-06T10:00:00+02:00_2027-06-06T12:00:00+02:00;2027-06-13T10:00:00+02:00_2027-06-13T12:00:00+02:00;2027-06-20T10:00:00+02:00_2027-06-20T12:00:00+02:00;2027-06-27T10:00:00+02:00_2027-06-27T12:00:00+02:00;2027-07-04T10:00:00+02:00_2027-07-04T12:00:00+02:00
Arènes de Lutèce 4, rue des Arènes 75005 Paris
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