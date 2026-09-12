Paris sport dimanches : tennis de table et badminton aux Arènes de Lutèce Arènes de Lutèce Paris

Informations pratiques

Avant votre brunch ou votre déjeuner du dimanche, une brève session sportive est recommandée !

Paris Sport Dimanches est ouvert à tou·te·s que vous veniez

seul·e, en groupe ou en famille. L’accès est gratuit et ne nécessite

aucune inscription préalable. Rendez-vous simplement à l’un des points

de rassemblement pour une séance sportive de deux heures, de 10h à 12h, le dimanche.

Venez suivre des Cours de Ping-Pong et de Badminton aux Arènes de Lutèce, 4 rue des Arènes – Paris 5ème

A savoir : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur.

venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur. Capacité d’accueil : 20 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Dimanche Ici

Paris Sport Dimanches, c’est l’occasion de pratiquer du sport gratuitement en extérieur, tous les dimanches matins, à 10H, dans les 4 coins de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

dimanche

de 10h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T13:00:00+02:00

fin : 2027-07-04T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-27T10:00:00+02:00_2026-09-27T12:00:00+02:00;2026-10-04T10:00:00+02:00_2026-10-04T12:00:00+02:00;2026-10-11T10:00:00+02:00_2026-10-11T12:00:00+02:00;2026-10-18T10:00:00+02:00_2026-10-18T12:00:00+02:00;2026-10-25T10:00:00+02:00_2026-10-25T12:00:00+02:00;2026-11-01T10:00:00+02:00_2026-11-01T12:00:00+02:00;2026-11-08T10:00:00+02:00_2026-11-08T12:00:00+02:00;2026-11-15T10:00:00+02:00_2026-11-15T12:00:00+02:00;2026-11-22T10:00:00+02:00_2026-11-22T12:00:00+02:00;2026-11-29T10:00:00+02:00_2026-11-29T12:00:00+02:00;2026-12-06T10:00:00+02:00_2026-12-06T12:00:00+02:00;2026-12-13T10:00:00+02:00_2026-12-13T12:00:00+02:00;2026-12-20T10:00:00+02:00_2026-12-20T12:00:00+02:00;2026-12-27T10:00:00+02:00_2026-12-27T12:00:00+02:00;2027-01-03T10:00:00+02:00_2027-01-03T12:00:00+02:00;2027-01-10T10:00:00+02:00_2027-01-10T12:00:00+02:00;2027-01-17T10:00:00+02:00_2027-01-17T12:00:00+02:00;2027-01-24T10:00:00+02:00_2027-01-24T12:00:00+02:00;2027-01-31T10:00:00+02:00_2027-01-31T12:00:00+02:00;2027-02-07T10:00:00+02:00_2027-02-07T12:00:00+02:00;2027-02-14T10:00:00+02:00_2027-02-14T12:00:00+02:00;2027-02-21T10:00:00+02:00_2027-02-21T12:00:00+02:00;2027-02-28T10:00:00+02:00_2027-02-28T12:00:00+02:00;2027-03-07T10:00:00+02:00_2027-03-07T12:00:00+02:00;2027-03-14T10:00:00+02:00_2027-03-14T12:00:00+02:00;2027-03-21T10:00:00+02:00_2027-03-21T12:00:00+02:00;2027-03-28T10:00:00+02:00_2027-03-28T12:00:00+02:00;2027-04-04T10:00:00+02:00_2027-04-04T12:00:00+02:00;2027-04-11T10:00:00+02:00_2027-04-11T12:00:00+02:00;2027-04-18T10:00:00+02:00_2027-04-18T12:00:00+02:00;2027-04-25T10:00:00+02:00_2027-04-25T12:00:00+02:00;2027-05-02T10:00:00+02:00_2027-05-02T12:00:00+02:00;2027-05-09T10:00:00+02:00_2027-05-09T12:00:00+02:00;2027-05-16T10:00:00+02:00_2027-05-16T12:00:00+02:00;2027-05-23T10:00:00+02:00_2027-05-23T12:00:00+02:00;2027-05-30T10:00:00+02:00_2027-05-30T12:00:00+02:00;2027-06-06T10:00:00+02:00_2027-06-06T12:00:00+02:00;2027-06-13T10:00:00+02:00_2027-06-13T12:00:00+02:00;2027-06-20T10:00:00+02:00_2027-06-20T12:00:00+02:00;2027-06-27T10:00:00+02:00_2027-06-27T12:00:00+02:00;2027-07-04T10:00:00+02:00_2027-07-04T12:00:00+02:00

Arènes de Lutèce 4, rue des Arènes 75005 Paris



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