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Paris sport familles : activités enfants / parents au centre sportif Bréguet Centre Sportif Bréguet Paris

dimanche 27 septembre 2026 · Centre Sportif Bréguet · Paris

Paris sport familles : activités enfants / parents au centre sportif Bréguet Centre Sportif Bréguet Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 4 juillet 2027
Lieu
Centre Sportif Bréguet
Adresse
27 rue Bréguet
Ville
75011 Paris
Département
Paris

Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’activités enfants / parents au centre sportif Bréguet, tout au long de l’année. Ce créneau peut accueillir jusqu’à 120enfants.

Horaire du créneau :

Le dimanche de 10h00 à 12h00

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
dimanche
de 10h00 à 12h00
gratuit Public enfants et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T13:00:00+02:00
fin : 2027-07-04T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T10:00:00+02:00_2026-09-27T12:00:00+02:00;2026-10-04T10:00:00+02:00_2026-10-04T12:00:00+02:00;2026-10-11T10:00:00+02:00_2026-10-11T12:00:00+02:00;2026-10-18T10:00:00+02:00_2026-10-18T12:00:00+02:00;2026-10-25T10:00:00+02:00_2026-10-25T12:00:00+02:00;2026-11-01T10:00:00+02:00_2026-11-01T12:00:00+02:00;2026-11-08T10:00:00+02:00_2026-11-08T12:00:00+02:00;2026-11-15T10:00:00+02:00_2026-11-15T12:00:00+02:00;2026-11-22T10:00:00+02:00_2026-11-22T12:00:00+02:00;2026-11-29T10:00:00+02:00_2026-11-29T12:00:00+02:00;2026-12-06T10:00:00+02:00_2026-12-06T12:00:00+02:00;2026-12-13T10:00:00+02:00_2026-12-13T12:00:00+02:00;2026-12-20T10:00:00+02:00_2026-12-20T12:00:00+02:00;2026-12-27T10:00:00+02:00_2026-12-27T12:00:00+02:00;2027-01-03T10:00:00+02:00_2027-01-03T12:00:00+02:00;2027-01-10T10:00:00+02:00_2027-01-10T12:00:00+02:00;2027-01-17T10:00:00+02:00_2027-01-17T12:00:00+02:00;2027-01-24T10:00:00+02:00_2027-01-24T12:00:00+02:00;2027-01-31T10:00:00+02:00_2027-01-31T12:00:00+02:00;2027-02-07T10:00:00+02:00_2027-02-07T12:00:00+02:00;2027-02-14T10:00:00+02:00_2027-02-14T12:00:00+02:00;2027-02-21T10:00:00+02:00_2027-02-21T12:00:00+02:00;2027-02-28T10:00:00+02:00_2027-02-28T12:00:00+02:00;2027-03-07T10:00:00+02:00_2027-03-07T12:00:00+02:00;2027-03-14T10:00:00+02:00_2027-03-14T12:00:00+02:00;2027-03-21T10:00:00+02:00_2027-03-21T12:00:00+02:00;2027-03-28T10:00:00+02:00_2027-03-28T12:00:00+02:00;2027-04-04T10:00:00+02:00_2027-04-04T12:00:00+02:00;2027-04-11T10:00:00+02:00_2027-04-11T12:00:00+02:00;2027-04-18T10:00:00+02:00_2027-04-18T12:00:00+02:00;2027-04-25T10:00:00+02:00_2027-04-25T12:00:00+02:00;2027-05-02T10:00:00+02:00_2027-05-02T12:00:00+02:00;2027-05-09T10:00:00+02:00_2027-05-09T12:00:00+02:00;2027-05-16T10:00:00+02:00_2027-05-16T12:00:00+02:00;2027-05-23T10:00:00+02:00_2027-05-23T12:00:00+02:00;2027-05-30T10:00:00+02:00_2027-05-30T12:00:00+02:00;2027-06-06T10:00:00+02:00_2027-06-06T12:00:00+02:00;2027-06-13T10:00:00+02:00_2027-06-13T12:00:00+02:00;2027-06-20T10:00:00+02:00_2027-06-20T12:00:00+02:00;2027-06-27T10:00:00+02:00_2027-06-27T12:00:00+02:00;2027-07-04T10:00:00+02:00_2027-07-04T12:00:00+02:00

Centre Sportif Bréguet 27 rue Bréguet  75011 Paris


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