Paris sport familles : Activites motrices / multisports au gymnase Chapelle International Gymnase Chapelle International Paris

Informations pratiques

Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’activités motrices et de multisports au gymnase Chapelle International, tout au long de l’année.

Horaire du créneau :

Dimanche: 10h00-12h00

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Chapelle International 47 rue des Cheminots 75018 Paris



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