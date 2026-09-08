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Paris sport familles : Activites motrices / multisports au gymnase Chapelle International Gymnase Chapelle International Paris

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Chapelle International · Paris

Paris sport familles : Activites motrices / multisports au gymnase Chapelle International Gymnase Chapelle International Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Chapelle International
Adresse
47 rue des Cheminots
Ville
75018 Paris
Département
Paris

Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’activités motrices et de multisports au gymnase Chapelle International, tout au long de l’année.

Horaire du créneau :

Dimanche: 10h00-12h00

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Chapelle International 47 rue des Cheminots  75018 Paris


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