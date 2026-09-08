Paris sport familles : baby parkour (motricité enfant) au Centr’Halles Park Suzanne Berlioux Centr’Halles Park Paris
lundi 21 septembre 2026 · Centr'Halles Park · Paris
Informations pratiques
Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter de 4 créneaux de baby parkour au Centr’Halles Park, tout au long de l’année.
Les horaires des créneaux :
Dimanche : 9h00-9h45, 9h50-10h35, 10h40-11h25 et 11h30-12h15
Capacité d’accueil par créneau : 12 personnes
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris
Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centr’Halles Park 4 place de la rotonde 75001 Paris
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