UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Paris sport familles : badminton en famille, option tennis de table Gymnase Saint-Merri PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Saint-Merri · PARIS

Paris sport familles : badminton en famille, option tennis de table Gymnase Saint-Merri PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Saint-Merri
Adresse
16 rue du Renard
Ville
75004 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Chaque samedi, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’activités badminton option tennis de table centre sportif Saint Merri, tout au long de l’année.

Horaire du créneau :

Samedi : 09h00-10h00

Capacité d’accueil : 20 personnes

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Saint-Merri 16 rue du Renard  75004 PARIS


Afficher la carte du lieu Gymnase Saint-Merri et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)