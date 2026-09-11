Paris sport familles : badminton en famille, option tennis de table Gymnase Saint-Merri PARIS

Informations pratiques

Chaque samedi, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’activités badminton option tennis de table centre sportif Saint Merri, tout au long de l’année.

Horaire du créneau :

Samedi : 09h00-10h00 Capacité d’accueil : 20 personnes

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Saint-Merri 16 rue du Renard 75004 PARIS



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