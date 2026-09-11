Paris sport familles : badminton et basket au centre sportif Lenglen Centre sportif Suzanne Lenglen PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Centre sportif Suzanne Lenglen · PARIS
Informations pratiques
Chaque samedi, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau de badminton et basket au centre sportif Lenglen, tout au long de l’année. Ce créneau peut accueillir jusqu’à 30enfants.
Horaire du créneau :
Samedi : 14h00-17h00
capacité d’accueil : 30 personnes
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris
Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centre sportif Suzanne Lenglen 2, rue Louis Armand 75015 PARIS
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