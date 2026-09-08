UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Paris sport familles : éveil gymnique au gymnase de la Grange Aux Belles Gymnase de la Grange aux Belles PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase de la Grange aux Belles · PARIS

Paris sport familles : éveil gymnique au gymnase de la Grange Aux Belles Gymnase de la Grange aux Belles PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase de la Grange aux Belles
Adresse
17 rue Boy-Zelenski
Ville
75010 PARIS
Département
Paris

Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’éveil gymnique au gymnase de la Grange Aux Belles, tout au long de l’année.

Les horaires des créneaux :

Dimanche: 10h00-12h00

Capacité d’accueil : 10 personnes

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase de la Grange aux Belles 17 rue Boy-Zelenski  75010 PARIS


Afficher la carte du lieu Gymnase de la Grange aux Belles et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)