Paris sport familles : éveil gymnique au gymnase de la Grange Aux Belles Gymnase de la Grange aux Belles PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Gymnase de la Grange aux Belles · PARIS
Informations pratiques
Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’éveil gymnique au gymnase de la Grange Aux Belles, tout au long de l’année.
Les horaires des créneaux :
Dimanche: 10h00-12h00
Capacité d’accueil : 10 personnes
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris
Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Gymnase de la Grange aux Belles 17 rue Boy-Zelenski 75010 PARIS
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