Paris sport familles : éveil gymnique et multisports au gymnase Valeyre Gymnase Paul Valeyre PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Paul Valeyre · PARIS
Informations pratiques
Chaque samedi, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’éveil gymnique ainsi qu’un créneau multisports au gymnase Valeyre, tout au long de l’année.
Les horaires des créneaux :
Samedi : 16h00-17h15
Capacité d’accueil : 25 personnes
*Les enfants doivent être accompagnés par leurs parents.
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris
Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Gymnase Paul Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 PARIS
Afficher la carte du lieu Gymnase Paul Valeyre et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Design Week : Anthony Guerrée au Musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS 8 septembre 2026
- STAGE COLLAGE – TECHNIQUE MIXTES ÉRARD Paris 8 septembre 2026
- Yoga Vinyasa avec Shakti Candela Kiosque Citoyen du 12e PARIS 8 septembre 2026
- Dessin vital : exposition Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris 8 septembre 2026
- Écrivain public Médiathèque Virginia Woolf Paris 8 septembre 2026