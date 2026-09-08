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Paris sport familles : éveil gymnique et multisports au gymnase Valeyre Gymnase Paul Valeyre PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Paul Valeyre · PARIS

Paris sport familles : éveil gymnique et multisports au gymnase Valeyre Gymnase Paul Valeyre PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Paul Valeyre
Adresse
24 rue Marguerite de Rochechouart
Ville
75009 PARIS
Département
Paris

Chaque samedi, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’éveil gymnique ainsi qu’un créneau multisports au gymnase Valeyre, tout au long de l’année.

Les horaires des créneaux :

Samedi : 16h00-17h15
Capacité d’accueil : 25 personnes

*Les enfants doivent être accompagnés par leurs parents.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Paul Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart  75009 PARIS


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