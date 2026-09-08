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Paris sport familles : jeux d’éveil / motricité au centre sportif Charcot Centre sportif Charcot Paris

lundi 21 septembre 2026 · Centre sportif Charcot · Paris

Paris sport familles : jeux d’éveil / motricité au centre sportif Charcot Centre sportif Charcot Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Centre sportif Charcot
Adresse
69 rue Chevaleret
Ville
75013 Paris
Département
Paris

Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’activités jeux d’éveil / motricité au centre sportif Charcot, tout au long de l’année.

Horaire du créneau :

Dimanche : 10h00-12h00

Capacité d’accueil: 50 personnes

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Centre sportif Charcot 69 rue Chevaleret  75013 Paris


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