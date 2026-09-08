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Paris sport familles : motricité au gymnase Rosa Parks Gymnase Rosa Parks Paris

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Rosa Parks · Paris

Paris sport familles : motricité au gymnase Rosa Parks Gymnase Rosa Parks Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Rosa Parks
Adresse
2 Rue du Moulin des Lapins
Ville
75014 Paris
Département
Paris

Chaque samedi, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’activités motricitéaugymnase Rosa Parks, tout au long de l’année.

Horaire du créneau :

Samedi : 10h00-12h00

Capacité d’accueil : 20 personnes

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Rosa Parks 2 Rue du Moulin des Lapins  75014 Paris


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