UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Paris sport familles : motricité / baby gym au gymnase Ortolan Gymnase Ortolan PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Ortolan · PARIS

Paris sport familles : motricité / baby gym au gymnase Ortolan Gymnase Ortolan PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Ortolan
Adresse
18 rue Ortolan
Ville
75005 PARIS
Département
Paris

Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau de motricité / baby gym au gymnase Ortolan, tout au long de l’année.

Horaire du créneau :

Dimanche : 10h00-12h00

Capacité d’accueil : 30 personnes

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Ortolan 18 rue Ortolan  75005 PARIS


Afficher la carte du lieu Gymnase Ortolan et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)