Paris sport familles : motricité/coordination au gymnase Paul Meurice Centre Sportif Paul Meurice Paris

Informations pratiques

Chaque lundi, mardi et dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau de motricité/coordination au gymnase Paul Meurice, tout au long de l’année.

Ce créneau peut accueillir jusqu’à 15enfants par créneau.

Horaire du créneau :

Lundi : 10h00-11h00

Mardi : 11h00-12h00

Dimanche : 09h00-10h00

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Sportif Paul Meurice 1 rue Paul Meurice 75020 Paris



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