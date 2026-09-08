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Paris sport familles : motricité/coordination au gymnase Paul Meurice Centre Sportif Paul Meurice Paris

lundi 21 septembre 2026 · Centre Sportif Paul Meurice · Paris

Paris sport familles : motricité/coordination au gymnase Paul Meurice Centre Sportif Paul Meurice Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Centre Sportif Paul Meurice
Adresse
1 rue Paul Meurice
Ville
75020 Paris
Département
Paris

Chaque lundi, mardi et dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau de motricité/coordination au gymnase Paul Meurice, tout au long de l’année.

Ce créneau peut accueillir jusqu’à 15enfants par créneau.

Horaire du créneau :

Lundi : 10h00-11h00
Mardi : 11h00-12h00
Dimanche : 09h00-10h00

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Centre Sportif Paul Meurice 1 rue Paul Meurice  75020 Paris


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