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Paris sport familles : Motricité (enfants) et renforcement (adultes) au centre sportif Charles Mildé Gymnase Charles Mildé ex Saussure PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Charles Mildé ex Saussure · PARIS

Paris sport familles : Motricité (enfants) et renforcement (adultes) au centre sportif Charles Mildé Gymnase Charles Mildé ex Saussure PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Charles Mildé ex Saussure
Adresse
38 rue Georges Picquart
Ville
75017 PARIS
Département
Paris

Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau de Motricité (enfants) et de renforcement (adultes) au centre sportif Charles Mildé, tout au long de l’année. Ce créneau peut accueillir jusqu’à 24enfants.

Horaire du créneau :

Dimanche : 10h00-12h00

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public tout-petits, enfants et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Charles Mildé ex Saussure 38 rue Georges Picquart  75017 PARIS


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