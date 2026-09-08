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Paris sport familles : motricité (enfants) et renforcement (adultes) au centre sportif Suchet Centre Sportif Suchet PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Centre Sportif Suchet · PARIS

Paris sport familles : motricité (enfants) et renforcement (adultes) au centre sportif Suchet Centre Sportif Suchet PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Centre Sportif Suchet
Adresse
1 square Henry Bataille
Ville
75016 PARIS
Département
Paris

Chaque samedi, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’activités de motricité pourles enfants et de renforcement pour les adultes au centre sportif Suchet, tout au long de l’année.

Horaire du créneau :

samedi : 14h15-15h45

Capacité d’accueil: 14 personnes

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Centre Sportif Suchet 1 square Henry Bataille  75016 PARIS


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