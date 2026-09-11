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Paris sport familles : motricité et badminton au complexe sportif Alice Milliat Gymnase Alice Milliat Paris

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Alice Milliat · Paris

Paris sport familles : motricité et badminton au complexe sportif Alice Milliat Gymnase Alice Milliat Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Alice Milliat
Adresse
11 C rue d'Alésia
Ville
75014 Paris
Département
Paris

Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’activitésmotricité et badminton au complexe sportif Alice Milliat, tout au long de l’année.

Horaire du créneau :

Dimanche : 10h00-12h00

Capacité d’accueil : 100 personnes

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Alice Milliat 11 C rue d’Alésia  75014 Paris


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