Paris sport familles : motricité et badminton au complexe sportif Alice Milliat Gymnase Alice Milliat Paris
lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Alice Milliat · Paris
Informations pratiques
Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’activitésmotricité et badminton au complexe sportif Alice Milliat, tout au long de l’année.
Horaire du créneau :
Dimanche : 10h00-12h00
Capacité d’accueil : 100 personnes
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris
Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Gymnase Alice Milliat 11 C rue d’Alésia 75014 Paris
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