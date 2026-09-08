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Paris sport familles : multisports au gymnase Atlas Gymnase Atlas PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Atlas · PARIS

Paris sport familles : multisports au gymnase Atlas Gymnase Atlas PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Atlas
Adresse
18 Bis rue de l’Atlas
Ville
75019 PARIS
Département
Paris

Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau de multisports au gymnase Atlas, tout au long de l’année.

Ce créneau peut accueillir jusqu’à 25 personnes.

Horaire du créneau :

Dimanche de 10h00 à 12h00

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Atlas 18 Bis rue de l’Atlas  75019 PARIS


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