Paris sport familles : multisports au gymnase Atlas Gymnase Atlas PARIS

Informations pratiques

Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau de multisports au gymnase Atlas, tout au long de l’année.

Ce créneau peut accueillir jusqu’à 25 personnes.

Horaire du créneau :

Dimanche de 10h00 à 12h00

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Atlas 18 Bis rue de l’Atlas 75019 PARIS



Afficher la carte du lieu Gymnase Atlas et trouvez le meilleur itinéraire

