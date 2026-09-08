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Paris sport familles : multisports au gymnase Michel Le Comte Gymnase Michel Le Comte PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Michel Le Comte · PARIS

Paris sport familles : multisports au gymnase Michel Le Comte Gymnase Michel Le Comte PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Michel Le Comte
Adresse
14 rue Michel Le Comte
Ville
75003 PARIS
Département
Paris

Chaque mardi, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau de multisports au gymnase Michel Le Comte, tout au long de l’année.

Les horaires des créneaux :

Mardi : 16h30-17h30

Capacité d’accueil : 25 personnes

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Michel Le Comte 14 rue Michel Le Comte  75003 PARIS


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