Paris sport familles : multisports au TEP Les Amandiers Terrain de sport Angélique Duchemin PARIS

Informations pratiques

Chaque mercredi, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau de multisports au TEP Les Amandiers, tout au long de l’année.

Ce créneau peut accueillir jusqu’à 15 personnes.

Horaire du créneau :

Mercredi de 14h30 à 17h30

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

mercredi

de 14h30 à 17h30

gratuit Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T17:30:00+02:00

fin : 2027-06-30T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T14:30:00+02:00_2026-09-23T17:30:00+02:00;2026-09-30T14:30:00+02:00_2026-09-30T17:30:00+02:00;2026-10-07T14:30:00+02:00_2026-10-07T17:30:00+02:00;2026-10-14T14:30:00+02:00_2026-10-14T17:30:00+02:00;2026-10-21T14:30:00+02:00_2026-10-21T17:30:00+02:00;2026-10-28T14:30:00+02:00_2026-10-28T17:30:00+02:00;2026-11-04T14:30:00+02:00_2026-11-04T17:30:00+02:00;2026-11-11T14:30:00+02:00_2026-11-11T17:30:00+02:00;2026-11-18T14:30:00+02:00_2026-11-18T17:30:00+02:00;2026-11-25T14:30:00+02:00_2026-11-25T17:30:00+02:00;2026-12-02T14:30:00+02:00_2026-12-02T17:30:00+02:00;2026-12-09T14:30:00+02:00_2026-12-09T17:30:00+02:00;2026-12-16T14:30:00+02:00_2026-12-16T17:30:00+02:00;2026-12-23T14:30:00+02:00_2026-12-23T17:30:00+02:00;2026-12-30T14:30:00+02:00_2026-12-30T17:30:00+02:00;2027-01-06T14:30:00+02:00_2027-01-06T17:30:00+02:00;2027-01-13T14:30:00+02:00_2027-01-13T17:30:00+02:00;2027-01-20T14:30:00+02:00_2027-01-20T17:30:00+02:00;2027-01-27T14:30:00+02:00_2027-01-27T17:30:00+02:00;2027-02-03T14:30:00+02:00_2027-02-03T17:30:00+02:00;2027-02-10T14:30:00+02:00_2027-02-10T17:30:00+02:00;2027-02-17T14:30:00+02:00_2027-02-17T17:30:00+02:00;2027-02-24T14:30:00+02:00_2027-02-24T17:30:00+02:00;2027-03-03T14:30:00+02:00_2027-03-03T17:30:00+02:00;2027-03-10T14:30:00+02:00_2027-03-10T17:30:00+02:00;2027-03-17T14:30:00+02:00_2027-03-17T17:30:00+02:00;2027-03-24T14:30:00+02:00_2027-03-24T17:30:00+02:00;2027-03-31T14:30:00+02:00_2027-03-31T17:30:00+02:00;2027-04-07T14:30:00+02:00_2027-04-07T17:30:00+02:00;2027-04-14T14:30:00+02:00_2027-04-14T17:30:00+02:00;2027-04-21T14:30:00+02:00_2027-04-21T17:30:00+02:00;2027-04-28T14:30:00+02:00_2027-04-28T17:30:00+02:00;2027-05-05T14:30:00+02:00_2027-05-05T17:30:00+02:00;2027-05-12T14:30:00+02:00_2027-05-12T17:30:00+02:00;2027-05-19T14:30:00+02:00_2027-05-19T17:30:00+02:00;2027-05-26T14:30:00+02:00_2027-05-26T17:30:00+02:00;2027-06-02T14:30:00+02:00_2027-06-02T17:30:00+02:00;2027-06-09T14:30:00+02:00_2027-06-09T17:30:00+02:00;2027-06-16T14:30:00+02:00_2027-06-16T17:30:00+02:00;2027-06-23T14:30:00+02:00_2027-06-23T17:30:00+02:00;2027-06-30T14:30:00+02:00_2027-06-30T17:30:00+02:00

Terrain de sport Angélique Duchemin 8 rue Louis Delgrès 75020 PARIS



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