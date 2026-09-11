Paris sport familles : sport famille au gymnase Althea Gibson Gymnase Althéa Gibson PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Althéa Gibson · PARIS
Informations pratiques
Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau d’activités enfants/parents au gymnase Althea Gibson, tout au long de l’année. Ce créneau peut accueillir jusqu’à 50enfants.
Horaire du créneau :
Dimanche de 10h00 à 12h00
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris
Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Gymnase Althéa Gibson 15 rue Baron le Roy 75012 PARIS
Afficher la carte du lieu Gymnase Althéa Gibson et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Bal musette au kiosque Montsouris Parc Montsouris Paris 11 septembre 2026
- Anarkhé-exposition Asile_Exodus & Fuga, Centre Wallonie-Bruxelles I Galerie d’exposition, Paris 11 septembre 2026
- Comment entretenir mes plantes à la fin de l’été ? Maison du Jardinage et du Compostage PARIS 11 septembre 2026
- Sophie Divry présente « Rochebrune », Librairie de Paris, paris 11 septembre 2026
- Apprenez à réparer vos objets avec la Bricolette et Solicyle gare Rosa Parks Paris 11 septembre 2026