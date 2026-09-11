Paris sport familles : sports de raquette au gymnase Jean Dame Gymnase Jean Dame PARIS

Informations pratiques

Chaque lundi, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau sports de raquette au gymnase Jean Dame, tout au long de l’année.

Les horaires des créneaux :

Lundi : 17h00-18h00 Capacité d’accueil : 20 personnes

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Jean Dame 17 rue Léopold Bellan 75002 PARIS



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