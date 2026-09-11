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Paris sport familles : sports de raquette au gymnase Jean Dame Gymnase Jean Dame PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Jean Dame · PARIS

Paris sport familles : sports de raquette au gymnase Jean Dame Gymnase Jean Dame PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Jean Dame
Adresse
17 rue Léopold Bellan
Ville
75002 PARIS
Département
Paris

Chaque lundi, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau sports de raquette au gymnase Jean Dame, tout au long de l’année.

Les horaires des créneaux :

Lundi : 17h00-18h00

Capacité d’accueil : 20 personnes

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Jean Dame 17 rue Léopold Bellan  75002 PARIS


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