Paris sport proximité : Abdos / fessiers au gymnase Renée Garilhe (ex: gymnase Courcelles) Gymnase Renée Garilhe (Ex: Gymnase Courcelles) PARIS

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi pour participer à des sessions d’abdos / fessiers au gymnase Renée Garilhe (ex: gymnase Courcelles), 211 rue de Courcelles.

Jour et horaires

Lundi : 12h15-13h00 Capacité d’accueil : 20 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Renée Garilhe (Ex: Gymnase Courcelles) 211 rue de Courcelles 75017 PARIS



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