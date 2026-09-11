UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Paris sport proximité : Abdos / fessiers au gymnase Renée Garilhe (ex: gymnase Courcelles) Gymnase Renée Garilhe (Ex: Gymnase Courcelles) PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Renée Garilhe (Ex: Gymnase Courcelles) · PARIS

Paris sport proximité : Abdos / fessiers au gymnase Renée Garilhe (ex: gymnase Courcelles) Gymnase Renée Garilhe (Ex: Gymnase Courcelles) PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Renée Garilhe (Ex: Gymnase Courcelles)
Adresse
211 rue de Courcelles
Ville
75017 PARIS
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi pour participer à des sessions d’abdos / fessiers au gymnase Renée Garilhe (ex: gymnase Courcelles), 211 rue de Courcelles.

Jour et horaires

Lundi : 12h15-13h00

Capacité d’accueil : 20 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Renée Garilhe (Ex: Gymnase Courcelles) 211 rue de Courcelles  75017 PARIS


Afficher la carte du lieu Gymnase Renée Garilhe (Ex: Gymnase Courcelles) et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)