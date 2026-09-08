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Paris sport proximité : Badminton au centre sportif Julie Vlasto Gymnase Julie Vlasto ex Delessert Paris

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Julie Vlasto ex Delessert · Paris

Paris sport proximité : Badminton au centre sportif Julie Vlasto Gymnase Julie Vlasto ex Delessert Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Julie Vlasto ex Delessert
Adresse
8, passage Delessert
Ville
75010 Paris
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque jeudi pour participer à des sessions de Badminton au centre sportif Julie Vlasto, 8 passage Delessert, 75010 Paris.

Jour et horaires :

Jeudi : 12h00-13h30

Capacité d’accueil : 20 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Julie Vlasto ex Delessert 8, passage Delessert  75010 Paris


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