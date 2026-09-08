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Paris sport proximité : badminton au centre sportif Paul Meurice Centre Sportif Paul Meurice Paris

lundi 21 septembre 2026 · Centre Sportif Paul Meurice · Paris

Paris sport proximité : badminton au centre sportif Paul Meurice Centre Sportif Paul Meurice Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Centre Sportif Paul Meurice
Adresse
1 rue Paul Meurice
Ville
75020 Paris
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi pour participer à des sessions de badminton au centre sportif Paul Meurice, 1 rue Paul Meurice.

Jour et horaires :

Mardi : 12h00-13h30

Capacité d’accueil : 42 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs sportifs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Centre Sportif Paul Meurice 1 rue Paul Meurice  75020 Paris


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