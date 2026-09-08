Paris sport proximité : badminton au gymnase Le Vau Gymnase Le Vau PARIS

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi pour participer à des sessions de badminton au gymnase Le Vau, 36 rue Le Vau.

Jour et horaires : Lundi : 11h30-12h30

Capacité d’accueil : 24 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Le Vau 36 rue Le Vau 75020 PARIS



Afficher la carte du lieu Gymnase Le Vau et trouvez le meilleur itinéraire

