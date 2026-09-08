Paris sport proximité : badminton au gymnase Le Vau Gymnase Le Vau PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Le Vau · PARIS
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi pour participer à des sessions de badminton au gymnase Le Vau, 36 rue Le Vau.
Jour et horaires :
Lundi : 11h30-12h30
Capacité d’accueil : 24 personnes
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Gymnase Le Vau 36 rue Le Vau 75020 PARIS
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