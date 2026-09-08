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Paris sport proximité : badminton au gymnase Mösche Weinberg Gymnase MOSHE WEINBERG (EX. Jean Leclaire) PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase MOSHE WEINBERG (EX. Jean Leclaire) · PARIS

Paris sport proximité : badminton au gymnase Mösche Weinberg Gymnase MOSHE WEINBERG (EX. Jean Leclaire) PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase MOSHE WEINBERG (EX. Jean Leclaire)
Adresse
22 rue Jean Leclaire
Ville
75017 PARIS
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque jeudi pour participer à des sessions de badminton au gymnase Mösche Weinberg, 22 rue Jean Leclaire.

Jour et horaires :

Jeudi : 12h00-13h30
Capacité d’accueil : 16 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase MOSHE WEINBERG (EX. Jean Leclaire) 22 rue Jean Leclaire  75017 PARIS


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