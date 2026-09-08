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Paris sport proximité : badminton au gymnase Patriarches Gymnase Patriarches PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Patriarches · PARIS

Paris sport proximité : badminton au gymnase Patriarches Gymnase Patriarches PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Patriarches
Adresse
6, place Bernard Halpern
Ville
75005 PARIS
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque samedi pour participer à des sessions de badmintonau gymnase des Patriarches – 6, place Bernard Halpern, Paris 5e

Jour et horaires :

Lundi : 12h00-13h30

Capacité d’accueil : 20 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs sportifs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Patriarches 6, place Bernard Halpern  75005 PARIS


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