Paris sport proximité : badminton au gymnase Patriarches Gymnase Patriarches PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Patriarches · PARIS
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque samedi pour participer à des sessions de badmintonau gymnase des Patriarches – 6, place Bernard Halpern, Paris 5e
Jour et horaires :
Lundi : 12h00-13h30
Capacité d’accueil : 20 personnes
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs sportifs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Gymnase Patriarches 6, place Bernard Halpern 75005 PARIS
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