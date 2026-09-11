UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Paris sport proximité : badminton au gymnase Tristant Tzara Gymnase Tristan Tzara PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Tristan Tzara · PARIS

Paris sport proximité : badminton au gymnase Tristant Tzara Gymnase Tristan Tzara PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Tristan Tzara
Adresse
11 rue Tristan Tzara
Ville
75018 PARIS
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi pour participer à des sessions de badminton au gymnase Tristant Tzara. 11 rue Tristan Tzara.

Jour et horaires :

Lundi : 18h30-19h30
Capacité d’accueil : 24 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Tristan Tzara 11 rue Tristan Tzara  75018 PARIS


Afficher la carte du lieu Gymnase Tristan Tzara et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)