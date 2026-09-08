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Paris sport proximité : badminton au gymnase Vignoles Gymnase des Vignoles PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase des Vignoles · PARIS

Paris sport proximité : badminton au gymnase Vignoles Gymnase des Vignoles PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase des Vignoles
Adresse
87 rue des Haies
Ville
75020 PARIS
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque samedi pour participer à des sessions de badmintonau gymnase Vignoles.

Jour et horaires :

Mercredi : 12H00-13h30

Samedi : 09h00-10h30 et 10h30-12h00

Capacité d’accueil : 42 personnes par créneau.

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs sportifs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase des Vignoles 87 rue des Haies  75020 PARIS


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