Paris sport proximité : badminton au gymnase Vignoles Gymnase des Vignoles PARIS

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque samedi pour participer à des sessions de badmintonau gymnase Vignoles.

Jour et horaires : Mercredi : 12H00-13h30 Samedi : 09h00-10h30 et 10h30-12h00 Capacité d’accueil : 42 personnes par créneau.

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs sportifs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase des Vignoles 87 rue des Haies 75020 PARIS



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