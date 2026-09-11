Paris sport proximité : badminton, basket au centre sportif Parmentier Gymnase Parmentier PARIS

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi, vendredi et samedi pour participer à des sessions de badminton et de basket au centre sportif Parmentier. 155 avenue Parmentier.

Jour et horaires : Mardi : 12h00-13h30 (badminton) Vendredi : 12h00-13h30 (badminton) Samedi : 11h30-13h00 (basket) / 13h00-14h30 (badminton) Capacité d’accueil : 20 personnes par activité

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Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Parmentier 155 avenue Parmentier 75010 PARIS

+33142454428



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