Paris sport proximité : badminton, basket au centre sportif Parmentier Gymnase Parmentier PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Parmentier · PARIS
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi, vendredi et samedi pour participer à des sessions de badminton et de basket au centre sportif Parmentier. 155 avenue Parmentier.
Jour et horaires :
Mardi : 12h00-13h30 (badminton)
Vendredi : 12h00-13h30 (badminton)
Samedi : 11h30-13h00 (basket) / 13h00-14h30 (badminton)
Capacité d’accueil : 20 personnes par activité
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Gymnase Parmentier 155 avenue Parmentier 75010 PARIS
+33142454428
Afficher la carte du lieu Gymnase Parmentier et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Bal musette au kiosque Montsouris Parc Montsouris Paris 11 septembre 2026
- Anarkhé-exposition Asile_Exodus & Fuga, Centre Wallonie-Bruxelles I Galerie d’exposition, Paris 11 septembre 2026
- Comment entretenir mes plantes à la fin de l’été ? Maison du Jardinage et du Compostage PARIS 11 septembre 2026
- Sophie Divry présente « Rochebrune », Librairie de Paris, paris 11 septembre 2026
- Apprenez à réparer vos objets avec la Bricolette et Solicyle gare Rosa Parks Paris 11 septembre 2026