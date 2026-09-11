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Paris sport proximité : badminton, basket au centre sportif Parmentier Gymnase Parmentier PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Parmentier · PARIS

Paris sport proximité : badminton, basket au centre sportif Parmentier Gymnase Parmentier PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Parmentier
Adresse
155 avenue Parmentier
Ville
75010 PARIS
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi, vendredi et samedi pour participer à des sessions de badminton et de basket au centre sportif Parmentier. 155 avenue Parmentier.

Jour et horaires :

Mardi : 12h00-13h30 (badminton)

Vendredi : 12h00-13h30 (badminton)

Samedi : 11h30-13h00 (basket) / 13h00-14h30 (badminton)

Capacité d’accueil : 20 personnes par activité

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Parmentier 155 avenue Parmentier  75010 PARIS
+33142454428


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