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Paris sport proximité : badminton, crossfit et gym douce au gymnase Reuilly Gymnase Reuilly Paris

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Reuilly · Paris

Paris sport proximité : badminton, crossfit et gym douce au gymnase Reuilly Gymnase Reuilly Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Reuilly
Adresse
11 rue Hénard
Ville
75012 Paris
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi et vendredi pour participer à des sessions de badminton, crossfitt et gym douce au gymnase Reuilly. 11 rue Henard.

Jour et horaires :

Lundi
12h00-13h15 – badminton (capacité d’accueil : 60 personnes)
17h30-18h30 – gym douce (capacité d’accueil : 18 personnes)

Mardi
14h00-15h00 – Crossfitt (capacité d’accueil : 18 personnes)

Vendredi
12h00-13h30 – badminton (capacité d’accueil : 60 personnes)

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par les éducateurs et les éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Reuilly 11 rue Hénard  75012 Paris


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