Paris sport proximité : badminton, crossfit et gym douce au gymnase Reuilly Gymnase Reuilly Paris
lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Reuilly · Paris
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi et vendredi pour participer à des sessions de badminton, crossfitt et gym douce au gymnase Reuilly. 11 rue Henard.
Jour et horaires :
Lundi
12h00-13h15 – badminton (capacité d’accueil : 60 personnes)
17h30-18h30 – gym douce (capacité d’accueil : 18 personnes)
Mardi
14h00-15h00 – Crossfitt (capacité d’accueil : 18 personnes)
Vendredi
12h00-13h30 – badminton (capacité d’accueil : 60 personnes)
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par les éducateurs et les éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Gymnase Reuilly 11 rue Hénard 75012 Paris
Afficher la carte du lieu Gymnase Reuilly et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Bal musette au kiosque Montsouris Parc Montsouris Paris 11 septembre 2026
- Anarkhé-exposition Asile_Exodus & Fuga, Centre Wallonie-Bruxelles I Galerie d’exposition, Paris 11 septembre 2026
- Comment entretenir mes plantes à la fin de l’été ? Maison du Jardinage et du Compostage PARIS 11 septembre 2026
- Sophie Divry présente « Rochebrune », Librairie de Paris, paris 11 septembre 2026
- Apprenez à réparer vos objets avec la Bricolette et Solicyle gare Rosa Parks Paris 11 septembre 2026