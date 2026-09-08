Paris sport proximité : badminton et boxe au gymnase Macdonald Gymnase Mac Donald Paris

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi, mercredi et jeudi pour participer à des sessions de badminton et boxe au gymnase Macdonald, 147 boulevard Macdonald.

Jour et horaires : Mardi : 12h00-13h30 (badminton), 18h00-20h00 (boxe) Mercredi : 18h00-20h00 (boxe) Jeudi : 12h00-13h15 (badminton)

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Mac Donald 147, boulevard Mac Donald 75019 Paris



Afficher la carte du lieu Gymnase Mac Donald et trouvez le meilleur itinéraire

