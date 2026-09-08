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Paris sport proximité : badminton et tennis de table au gymnase Wilma Rudolph (EX Madeleine Rébérioux) Gymnase Wilma Rudolph (EX – Madeleine Rébérioux) Paris

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Wilma Rudolph (EX - Madeleine Rébérioux) · Paris

Paris sport proximité : badminton et tennis de table au gymnase Wilma Rudolph (EX Madeleine Rébérioux) Gymnase Wilma Rudolph (EX – Madeleine Rébérioux) Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Wilma Rudolph (EX - Madeleine Rébérioux)
Adresse
6 rue Madeleine Rébérioux
Ville
75018 Paris
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi et jeudi pour participer à des sessions de badminton et de tennis detable au gymnase Wilma Rudolph – 6 rue Madeleine Rébérioux

Jour et horaires :

Lundi : 12h00-13h30

Jeudi : 12h00-13H30

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par les éducateurs et les éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Wilma Rudolph (EX – Madeleine Rébérioux) 6 rue Madeleine Rébérioux  75018 Paris


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