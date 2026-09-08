Paris sport proximité : badminton et tennis de table au gymnase Wilma Rudolph (EX Madeleine Rébérioux) Gymnase Wilma Rudolph (EX – Madeleine Rébérioux) Paris
lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Wilma Rudolph (EX - Madeleine Rébérioux) · Paris
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi et jeudi pour participer à des sessions de badminton et de tennis detable au gymnase Wilma Rudolph – 6 rue Madeleine Rébérioux
Jour et horaires :
Lundi : 12h00-13h30
Jeudi : 12h00-13H30
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par les éducateurs et les éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Gymnase Wilma Rudolph (EX – Madeleine Rébérioux) 6 rue Madeleine Rébérioux 75018 Paris
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