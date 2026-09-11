UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Paris sport proximité : badminton, futsal, basket et tennis au centre sportif Bertrand Dauvin Centre sportif Bertrand Dauvin PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Centre sportif Bertrand Dauvin · PARIS

Paris sport proximité : badminton, futsal, basket et tennis au centre sportif Bertrand Dauvin Centre sportif Bertrand Dauvin PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Centre sportif Bertrand Dauvin
Adresse
12 rue René Binet
Ville
75018 PARIS
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi, mercredi, vendredi et jeudi pour participer à des sessions debadminton, futsal, basket ett tennis, au centre sportif Bertrand Dauvin au centre sportif Bertrand Dauvin. 12 rue René Binet.

Jour et horaires :

Lundi : 12h00-13h00 (basket)

Mardi : 17h00-18h00 (tennis, court N°3), 18h00-19h00 (tennis, court N°2 et 3)

Mercredi : 14h00-16h30 (badminton), 16h30-18h00 (futsal)

Vendredi : 17h00-18h00 / 18h00-19h00 (tennis, court N°2 et 3)

Samedi : 18h00-20h00 (futsal ados et adultes)

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Centre sportif Bertrand Dauvin 12 rue René Binet  75018 PARIS


Afficher la carte du lieu Centre sportif Bertrand Dauvin et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)