Paris sport proximité : badminton, futsal, basket et tennis au centre sportif Bertrand Dauvin Centre sportif Bertrand Dauvin PARIS

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi, mercredi, vendredi et jeudi pour participer à des sessions debadminton, futsal, basket ett tennis, au centre sportif Bertrand Dauvin au centre sportif Bertrand Dauvin. 12 rue René Binet.

Jour et horaires : Lundi : 12h00-13h00 (basket) Mardi : 17h00-18h00 (tennis, court N°3), 18h00-19h00 (tennis, court N°2 et 3) Mercredi : 14h00-16h30 (badminton), 16h30-18h00 (futsal) Vendredi : 17h00-18h00 / 18h00-19h00 (tennis, court N°2 et 3) Samedi : 18h00-20h00 (futsal ados et adultes)

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre sportif Bertrand Dauvin 12 rue René Binet 75018 PARIS



Afficher la carte du lieu Centre sportif Bertrand Dauvin et trouvez le meilleur itinéraire

