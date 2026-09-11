Paris sport proximité : badminton, futsal, basket et tennis au centre sportif Bertrand Dauvin Centre sportif Bertrand Dauvin PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Centre sportif Bertrand Dauvin · PARIS
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi, mercredi, vendredi et jeudi pour participer à des sessions debadminton, futsal, basket ett tennis, au centre sportif Bertrand Dauvin au centre sportif Bertrand Dauvin. 12 rue René Binet.
Jour et horaires :
Lundi : 12h00-13h00 (basket)
Mardi : 17h00-18h00 (tennis, court N°3), 18h00-19h00 (tennis, court N°2 et 3)
Mercredi : 14h00-16h30 (badminton), 16h30-18h00 (futsal)
Vendredi : 17h00-18h00 / 18h00-19h00 (tennis, court N°2 et 3)
Samedi : 18h00-20h00 (futsal ados et adultes)
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centre sportif Bertrand Dauvin 12 rue René Binet 75018 PARIS
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